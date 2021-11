Danke, Teamchef: Erinnerungen an den Menschen Paul Gludovatz

Das A-Team erfuhr am Samstag beim Frühstück in Klagenfurt vom Ableben von Gludovatz, das Sportliche rückte in der Sekunde in den Hintergrund. Sportdirektor Peter Schöttel: „Es trifft mich persönlich, die Nachricht war ein Schock. Vor 40 Jahren war er mein Teamchef bei der U-15-Mannschaft. Seit damals hatte ich immer Kontakt zu ihm. In relativ hohem Alter hatte er den Mut, das Abenteuer Bundesliga zu wagen.“

Ex-Austria- und Sturm-Spieler Michael Madl beispielsweise erlebte mit Gludovatz zwei Europameisterschaften und die U-20-WM 2007 in Kanada. „Das war natürlich das prägendste Ereignis.“