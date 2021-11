Sinn- und Teamchef-Frage: Österreichs finales Duell gegen Moldau

Österreich beschließt das Fußballjahr 2021, das zwei Highlights bei der EM gegen die Ukraine und Italien, aber ansonsten fast nur Schatten geboten hat, mit dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Republik Moldau am Montag in Klagenfurt (20.45 Uhr/live ORF1). Tabellarisch geht es in der Gegenwart um nichts mehr, und dennoch um sehr viel in Hinblick auf das nächste Jahr.