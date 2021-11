Nach dem 8:0 von Frankreich ist Österreich fix im WM-Play-off

Auch in Gruppe E geht es nur noch um den zweiten Platz. Die Belgier gewannen durch Tore von Christian Benteke (11.), Yannick Carrasco (53.) und Thorgan Hazard (74.) daheim gegen Estland 3:1 und haben vor der letzten Runde fünf Zähler Vorsprung auf die Waliser, die sich vor Heimpublikum gegen Belarus 4:1 durchsetzten. Zum Schluss spielt Wales daheim gegen Belgien und die drei Zähler hinter den Walisern liegenden Tschechen im eigenen Stadion gegen Estland.

Montenegro schockt die Niederlande

Ein brisantes Finish steht in der Gruppe G bevor. Die Niederländer wären mit einem Sieg in Montenegro definitiv bei der WM gewesen, führten durch einen Doppelpack von Memphis Depay (25./Elfmeter, 54.) auch schon 2:0, kassierten aber nach späten Toren von Ilija Vukotic (82.) und Nikola Vujnovic (86.) noch das 2:2. In der Tabelle liegt "Oranje" mit 20 Punkten vor der Türkei (18/Heim-6:0 gegen Gibraltar) und Norwegen (18/Heim-0:0 gegen Lettland). Zum Abschluss treten die Türken am Dienstag in Montenegro an, die Niederländer empfangen Norwegen.