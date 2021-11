ÖFB-Nationalteam: Alaba reist ab, ein Rapidler kommt

Nach dem 4:2-Erfolg gegen Israel muss ÖFB-Teamchef Franco Foda notgedrungen einige personelle Rochaden vornehmen. Für das letzte WM-Qualifikationsspiel am Montag in Klagenfurt gegen die Republik Moldau (20.45 Uhr) steht ein Quartett nicht zur Verfügung.

Martin Hinteregger sah am Freitag gegen Israel gelb und ist gesperrt, Christoph Baumgartner plagen muskuläre Probleme, Junior Adamu wird zum U-21-Nationalteam abgestellt, das am Dienstag in der EM-Qualifikation auf Kroatien trifft. Und auch David Alaba wird am Montag im Wörtherseestadion nicht mit von der Partie sein.