Foda atmet auf: "Ich habe geglaubt, ich bin im falschen Film"

Mit Louis Schaub wechselte er einen bekannten Joker ein, der sieben seiner acht Tore in dieser Rolle erzielt hat. Schaub: "Im Endeffekt wäre es schöner, von Anfang an zu spielen. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man das Spiel drehen kann." Er und auch Marko Arnautovic lobte den Teamgeist: "Wir waren die bessere Mannschaft. Wichtig war, dass wir gewonnen haben. Mein wievieltes Tor es war, das sollen andere zählen."

Auch für Pechvogel Nicolas Seiwald gab es ein glückliches Ende: "Das Tor war bitter, leider von mir abgefälscht. Ich kann aber nicht viel machen, denn ich bleibe stehen und drehe mich nicht weg."

Das Finale

Im Kampf um Platz 3 hat Österreich am Montag Moldau zu Gast, Israel trifft auf die Färöer. Zumindest das Gefühl bei den Österreichern ist wieder da. Selbstvertrauen von Anfang an hatte Daniel Bachmann. "Oft kommen Situationen im Spiel, die nicht geplant sind, da muss man eine Lösung finden", sagte der Torhüter zu seinem schönen, aber auch riskanten Haken gegen Munas Dabbur. "So etwas mache ich aber nur, wenn ich mir sicher bin, dass es aufgeht."

Philipp Lienhart lobte die Moral des Teams: "Der Sieg war wichtig und tut gut. Wir haben auch nach dem 0:1 und 1:2 nicht aufgegeben und immer Chancen heraus gearbeitet."