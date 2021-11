Schaub sei Dank: Österreich jubelt über Heimsieg gegen Israel

Gefühlt bei 80 Prozent lag der Ballbesitzanteil der Österreicher im Eiskasten von Klagenfurt in den ersten 45 Minuten. Allein: Vieles davon spielte sich in ungefährlichen Zonen ab. Für die Österreicher war es zwar ein Leichtes, die erste Linie der Israelis mit den beiden Stürmern Zahavi und Dabbur zu überspielen, danach stand man aber oft an vor dem Dreier-Mittelfeld und der Fünfer-Abwehrkette in Willi Ruttensteiners 5-3-2.