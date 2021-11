ÖFB-Team: Was für und was gegen eine WM-Teilnahme spricht

Österreichs Nationalteam hat das Länderspiel-Jahr erstmals seit 2016 nicht mit einer grundsätzlich positiven Bilanz abgeschlossen. Nach dem 4:1-Erfolg in Klagenfurt gegen die Republik Moldau stehen für die Auswahl von Teamchef Franco Foda sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis lautet 24:23. In den vergangenen zehn Jahren gab es ansonsten nur ein Jahr ohne positive Länderspiel-Bilanz (2016).

Teamchef Franco Foda hat zumindest bis März die Rückendeckung von ÖFB-Präsident Gerhard Milletich, wird das Team in den WM-Play-offs dirigieren. Gelingt die Teilnahme an der Endrunde, verlängert sich Fodas Vertrag automatisch. Was spricht für eine WM in Katar mit österreichischer Beteiligung? Was dafür, dass man die Play-offs doch in den Sand setzen könnte?