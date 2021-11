ÖFB-Noten: Ein Doppeltorschütze ging gegen Moldau voraus

Viel Durchschnitt, aber kaum Schlechtes hatten die ÖFB-Kicker am Montag zu bieten.

Heinz Lindner, 3

Der Basel-Legionär stand zum ersten Mal seit Juni 2019 im Teamtor, seit dem 4:1 in Nordmazedonien. Werbung in eigener Sache konnte er aufgrund eines Mangels an Arbeit kaum machen. Die Rückpässe seiner Kollegen verhinderten bei ihm Erfrierungserscheinungen. Beim Gegentor machtlos.

Christopher Trimmel, 2

Das 1:0 leitete er ein, das 2:0 erzielt e er mit seinem ersten Teamtor selbst. Mehr kann man von einem offensiv ausgerichteten Verteidiger nicht verlangen, deutliche Steigerung gegenüber dem Israel-Spiel am Freitag.

Philipp Lienhart, 3

Es war ein Spiel, in dem ein solider Auftritt reichte, um in seiner Kernkompetenz-Zone nicht in Bedrängnis zu kommen. Beim 1:3 hob er allerdings das Abseits auf.