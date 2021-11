ÖFB-Nationalteam: Ein Sieg gegen Israel ist kein Anlass zur Euphorie

Denn ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hatte zwei Siege gefordert, wenn möglich überzeugende. Ob nun ein 4:2 gegen Israel die präsidiale Überzeugung gestärkt hat, weiß nur der Burgenländer allein. Der Erfolg von Klagenfurt wurde nicht zu einer Offenbarung und auch nicht zur Trendwende. Es handelte sich um einen verdienten Sieg, bei dem Österreich wieder Probleme in der Defensive erkennen ließ, und bei dem man mutig und offensiv auftrat, als man in den Seilen hing. Am Montag gegen die Republik Moldau soll der nächste Schritt folgen, ein von Beginn an dominantes, aggressives und nach vorne orientiertes Auftreten.