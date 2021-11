Ein Rückfall in die Mittelmäßigkeit? Die ÖFB-Bilanz im Jahr 2021

Foda könnte bei etwas Glück einer der erfolgreichsten Teamchefs in der österreichischen Fußballgeschichte werden, wenn er das Team nach der EM auch noch zur WM 2022 in Katar führt. Auf der anderen Seite aber vermochte Österreich unter Foda in Pflichtspielen keinen Gegner zu schlagen, der zu diesem Zeitpunkt in der Weltrangliste besser klassiert war. Lediglich in drei Testspielen gelang dies mit Siegen über Uruguay (2:1 im November 2017), Deutschland (2:1 im Juni 2018) und Schweden (2:0 im September 2018).

Der erhoffte Schwung durch die EURO im Sommer 2021 verpuffte schon im September mit ernüchternden Spielen in der WM-Qualifikation, die endgültig Österreichs Schicksal besiegelten und nur noch eine Teilnahme durch die Hintertür Play-offs offen ließen.