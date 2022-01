Kara, Ullmann, bald Fountas: Droht Rapid der Abverkauf?

Ercan Kara und Maximilian Ullmann verabschieden sich von Rapid. Taxi Fountas, Richard Strebinger und Thierno Ballo können folgen. Rapid scheint einen Spieler um Spieler ziehen zu lassen. Dabei hatten die Grün-Weißen im Sommer noch alles daran gesetzt, die Schlüsselkräfte in Hütteldorf zu halten. KURIER-Redakteur Alexander Huber spricht in der Nachspielzeit darüber, was hinter dem Abverkauf steckt und wie Trainer Ferdinand Feldhofer die Abgänge kommentiert.