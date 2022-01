Warum bei Rapid jetzt doch noch Schlüsselspieler verkauft werden

Im Hintergrund wird bereits an mehreren Verpflichtungen für den Sommer gebastelt.

Frieser nach Italien

Die Vereinssuche von Dominik Frieser geht derweil zu Ende. Der Flügel, der in Barnsley seinen Vertrag aufgelöst hat, ist bei mehreren Vereinen in Österreich im Gespräch (nicht mehr bei Rapid), will aber im Ausland bleiben.

Die Wahl von Frieser soll auf Italien fallen.