Nach Kara auch Fountas: Warum die Rapid-Stars in den USA landen

Warum kann Washington so viel zahlen?

An sich gilt ein „Salary Cap“: Der gesamte Kader darf nicht mehr als 4,9 Millionen Dollar pro Jahr kosten. Jeder MLS-Klub darf allerdings drei „Designated Players“ im Kader haben, für die es keine Obergrenze gibt – auch Kara wird so ein „Starspieler“. Der künftige Millionär Fountas sollte sich ein Geschenk für Didi Kühbauer überlegen: Als SKN-Trainer holte er den damals arbeitslosen Stürmer nach St. Pölten und setzte im Frühjahr 2019 bei Rapid gegen interne Widerstände dessen Verpflichtung durch.

Fountas gelangen in 90 Pflichtspielen 45 Tore und 19 Assists. Der aktuelle Goalgetter von DC, Ola Kamara, war bei der Austria nicht erfolgreich, schaffte in der MLS aber in 143 Partien 74 Tore.

Warum werden anders als in Österreich genaue Gehälter öffentlich bekannt?

Weil sie ohnehin an die Liga gemeldet werden müssen. In der frei zugänglichen MLS-Datenbank werden alle Spielergehälter gespeichert. So hatte etwa Robert Beric bei Chicago eine Einkommensgarantie von 2,7 Millionen Dollar brutto, noch dazu niedriger versteuert als in Österreich. Damit ist auch geklärt, warum der sich auf Vereinssuche befindliche 30-Jährige sicher nicht zu Rapid zurückkehren würde.

Warum werden die US-Klubs bei Rapid fündig?

Wegen der Ganzjahresmeisterschaft läuft die Haupttransferzeit: Die Klubs verstärken sich für die in einem Monat beginnende Saison. Die Bundesliga hat sich in den Top Ten Europas etabliert, gilt aber (Salzburg ausgenommen) noch als günstig.