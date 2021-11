Gerhard Struber: "Ungeimpfte hätten es in der MLS sehr schwer"

Der 44-Jährige führte die New York Red Bulls in seiner ersten Saison als Trainer in den USA in die Play-offs der Major League Soccer, wo am Samstag gegen Philadelphia Union in der Verlängerung das Aus kam. Vor seinem Heimaturlaub, den er in den nächsten Tagen antreten wird, sprach der Salzburger über...

... das Play-off-Aus:

Es hat massiv weh getan, ist aber mittlerweile verdaut. Wir haben alles investiert, am Ende brauchst du aber auch ein wenig Glück um auswärts gegen so einen Gegner wie Philadelphia weiterzukommen. Der Glücklichere waren wir nicht, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und sehr zuversichtlich für die Zukunft.