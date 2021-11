New York und Trainer Struber feiern den Play-off-Einzug

Am Sonntag endete in den USA der Grunddurchgang der Fußball-Liga. Mit einem 1:1 bei Nashville SC war es auch ein positiver Abschluss für Gerhard Struber. Der Salzburger Trainer führte die New York Red Bulls damit in seiner ersten Saison als Coach des Klubs auch in die Play-offs in denen man nun in der ersten Runde nach der FIFA-Länderspielpause am 20. November auf Philadelphia Union trifft.

Dabei hatte es einige Zeit lang nicht gut ausgesehen für das Team des Österreichers. Noch im August war man nach einer Phase mit sieben Partien ohne Sieg abgeschlagen, ehe man eine Aufholjagd starten konnte. Mit sieben Siegen und vier Remis in den jüngsten zwölf Partien war diese von Erfolg gekrönt.