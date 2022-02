Warum Niederländer zu Rapids Lieblingsgegnern im Europacup zählen

Gutes Omen

Auch da erkämpfte Rapid im ersten Spiel, diesmal vor eigenem Publikum, mit einem 2:2 ein Unentschieden und machte die Überraschung auswärts mit einem 3:2-Erfolg am 4. August perfekt. Gute Erinnerungen an damals hat mit Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac auch ein Akteur, der sich auch diesmal Chancen ausrechnen darf, von Beginn an dabei zu sein. Auch Christopher Dibon und Philipp Schobesberger sammelten in dieser Partie Einsatzminuten, sie werden aber wohl am Donnerstag keine Rolle spielen. Im Hinspiel davor war auch Maximilian Hofmann am Feld, der rund sechseinhalb Jahre später verletzt passen muss.