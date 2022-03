Rapid könnte eine Startelf für U-21-Teamchef Gregoritsch stellen

Es ist die letzte Chance für eine hochtalentierte U-21. Nur mit Erfolgen am 25. März in Varazdin gegen Kroatien und am 29. März (jeweils 18.00 Uhr, live ORF Sport +) in Ried gegen Norwegen kann sich die Auswahl von U-21-Coach Werner Gregoritsch noch für die kommende EM-Endrunde qualifizieren.

Zugute kommt dem Langzeittrainer, dass bis auf Kapitän Daniliuc (verletzt) nach langer Zeit wieder einmal in Bestbesetzung gespielt werden kann. Patrick Wimmer, Alexander Prass und David Affengruber sind wieder dabei, vom A-Team kehren Junior Adamu und Yusuf Demir zurück.

Debüt als Belohnung

Mit Demir wächst das Rapid-Kontingent auf Rekordgröße an. Tormann Hedl, Abwehrchef Aiwu und Linksverteidiger Auer gehören ohnehin zu den Stammkräften bei Gregoritsch. Dazu haben sich Moormann, Oswald und Zimmermann mit ihren Auftritten bei den Hütteldorfer Profis ihre Einberufung erspielt.