U21-Team in EM-Quali: Mit sieben Rapidlern zum sechsten Sieg in Folge

Viel Qualität

Trainer Gregoritsch geht mit großem Respekt in die Partie, allerdings auch mit viel Optimismus. „Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in das Spiel. Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Qualität“, lobte der Teamchef seinen Kader.

Für die U 21 ist es bereits das zweite Spiel der laufenden Qualifikation. Das erste Gruppenspiel fand schon im Juni dieses Jahres statt. Damals siegte Österreich gegen Estland mit 2:0. Die letzte Niederlage gab es im November 2020, als man mit 3:2 in der Türkei verlor. Nach Norwegen geht es gleich weiter: Am kommenden Dienstag (7. September) trifft die U 21 in Ried auf Aserbaidschan.