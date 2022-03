Wie Trainer Feldhofer am Rapid-Projekt "Yusuf Demir 2.0" bastelt

Die Lieblingsposition im Zentrum ist durch die derzeit perfekte Kooperation Druijf – Zimmermann besetzt, aber Demir ist flexibel und soll seine Stärken im 4-2-3-1 von rechts einbringen.

„Yusi ist so spielintelligent, dass er die freien Räume erkennt. Und auch beim Gegenpressing hat er einen sehr schnellen Impuls, am richtigen Ort zu attackieren“, lobt Feldhofer, der sich bestätigt fühlt: „Viele haben seine Joker-Rolle am Anfang nicht verstanden. Aber allen Beteiligten war klar, dass es nur Schritt für Schritt geht, wieder richtig in Form zu kommen.“

Absage an Brügge

Dass Demir einen zweiten Anlauf nimmt, war keineswegs klar: Brügge wollte den Linksfuß kaufen. Auf Empfehlung von Coach Schreuder, der Demir als Koeman-Assistent in Barcelona schätzen lernte, wäre auch die Ablöseforderung (mehr als die 8 Millionen von Rekordtransfer Wöber) erfüllt worden. Doch der Wiener wollte heim.

Damit Rapid in dieser speziellen Beziehung nicht immer nur gibt (wie beim Ja zum ungewöhnlichen Barcelona-Deal), forderte Sportchef Barisic eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 – nach langen Verhandlungen mit Erfolg.