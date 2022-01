Er will nur spielen: Die Hintergründe der Demir-Rückkehr zu Rapid

Während seine bisherigen Kollegen in Saudi-Arabien unterwegs waren, um einen Clásico auszutragen und in der Wüste Geld zu verdienen, war für Yusuf Demir wieder Land in Sicht.

Der 18-Jährige und seine Berater klärten am Mittwoch in Wien letzte Details für die Rückkehr zu Rapid. „Er will nur spielen“ – unter diesem Motto steht eine Entscheidung, die den Fußball übers Geld stellt. Denn an lukrativen Alternativen hätte es dem Teenager nicht gemangelt.

Aber nach dem brutalen Ende des Kindheitstraums in Barcelona will Yusuf Demir vor allem eines: Kicken. Mit mehr Freude und weniger Druck. Mit mehr Vertrauen und weniger Störgeräuschen.

Zoran Barisic hat diesen Wunsch richtig antizipiert und deswegen auch Bedingungen gestellt. Sonderwünschen Barcelonas wurde vom Sportchef eine Absage erteilt, zusätzlich wurde mit Demir eine vorzeitige Vertragsverlängerung besprochen.