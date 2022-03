Austria-Trainer Schmid verpasst das Derby gegen Rapid

Auf dieses Erschwernis hätte Manfred Schmid in der Derby-Woche getrost verzichten können. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist der Austria-Wien-Trainer an Corona erkrankt und wartete bis zuletzt auf die Entscheidung, ob es die Coaching- oder Couching-Zone wird.

Der 51-Jährige hatte mit der Infektion auch die Feierlichkeiten zum 111. Geburtstag der Wiener Austria verpasst. "Ich wäre unheimlich gerne dabei gewesen", erklärte Schmid und bedankte sich bei den Fans für deren Rückhalt in den vergangenen Wochen. Seine Assistenten Cem Sekerlioglu und Mark McCormick hatten seine Arbeit auf dem Trainingsplatz übernommen - heute gegen Rapid im Allianz Stadion werden sie ihn auch an der Outlinie ersetzen müssen.