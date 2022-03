Austria-Trainer Manfred Schmid: "Jetzt haben wir eine Streitkultur"

Wie sehr waren die wirtschaftlichen Probleme des Vereins eine Ablenkung?

Für mich selbst war es keine Ablenkung. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Jetzt sind wir mal für einige Zeit in sicheren Gewässern.

Sie haben als Co-Trainer Köln und Dortmund erlebt. Wie erleben Sie die Austria nun als Cheftrainer?

Ich bin vor allem dankbar dafür, was ich alles erleben durfte. Es war eine schöne Zeit, aber sie ist nicht zu vergleichen. Ich will aber nicht den Spielern erzählen, was alles wie toll war, viel eher möchte ich ihnen mitteilen, was sie alles vielleicht erreichen können. Und wie schön das alles sein kann.