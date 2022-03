Nach rassistischen Ausschreitungen: "Das sind keine Austria-Fans"

Es waren Szenen, die die violette Freude über den fixierten Platz in der Meistergruppe trübten. Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Austria gegen die Admira am Sonntag fielen einige Austria-Anhänger mit gewaltbereitem Verhalten auf. So wurde etwa der dunkelhäutige israelische Admira-Profi Joseph Ganda beleidigt, die teilweise maskierten Männer hätten zudem in einen Admira-Fansektor eindringen wollen.