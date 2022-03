1:7-Debakel in München: Bayern schießt Salzburg aus der Königsklasse

One-Man-Show

Der Pole führte die Bullen nämlich fast im Alleingang zurück in den Stall. Zweimal konnte er nach starken Ballannahmen nur per Foul von Wöber gestoppt werden, zweimal gab es Elfmeter, zweimal verwandelte Lewandowski eiskalt ins linke Eck (12., 21.). Als Torhüter Köhn danach am Ball vorbei rutschte, machte Bayerns Nummer neun zwar nicht den schnellsten, dafür den frühesten Hattrick in der Champions League via Torstange perfekt – 3:0 (23.).