Wegen Ukraine-Krieg: Mögliches ÖFB-Finale um WM-Ticket erst im Juni

Österreichs Nationalteam kann das angestrebte Ticket für die WM in Katar frühestens im Juni erobern. Grund dafür ist die Verschiebung des Play-off-Halbfinales zwischen Schottland und der Ukraine, die der ÖFB am Dienstag bestätigt hat. Österreich trifft am 24. März in Cardiff auf Wales. Der Sieger sollte fünf Tage später zu Hause gegen die Schotten oder Ukrainer um einen WM-Startplatz spielen. Dieses Duell findet wegen des Ukraine-Krieges nun aber erst im Juni statt.