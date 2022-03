Doppelte Vorfreude: "Wien hat lange auf so ein Derby gewartet"

Acht Jahre ist es schon her, dass in HĂŒtteldorf ein Derby-Heimsieg gefeiert wurde. Da die Austria ebenfalls bereits ĂŒber drei Jahren wartet (dafĂŒr war der letzte Dreier in Favoriten ein 6:1), stellt sich die Frage, ob der Heimvorteil im Duell der ewigen Rivalen am Sonntag ab 17 Uhr (live Sky) ĂŒberhaupt existiert.

FĂŒr Kevin Wimmer ist die Sache auch nach 15 Wiener Derbys ohne Heim-Erfolg klar: „Es war schon mit den 21.000 Fans gegen Klagenfurt ein ganz anderes Spiel. Das GefĂŒhl von ,ausverkauft‘ kennen wir ja durch Corona gar nicht mehr. Es wird unglaublich und ein riesiger Push fĂŒr uns. Wir wollen gleich zeigen, dass wir die Chefs im Stadion sind“, meint der Rapid-Verteidiger, der in London und Köln Derbys vor mehr Zuschauern, „aber nie mit so einer Fan-Brisanz“ gespielt hat.