WM-Play-off gegen Wales: Was das ÖFB-Team in Cardiff erwartet

24 Jahre ist es her, dass Österreich zuletzt an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Eine Negativserie, die sich in diesem Jahr mit zwei Siegen beenden lässt. Der erste davon ist am Donnerstag eingeplant. In Cardiff, gegen Wales, ein Team das zwar im jüngsten Jahrzehnt erfolgreicher war (EM-Halbfinale 2016), aber aktuell in Sachen individueller Qualität nicht ganz so hoch einzuschätzen ist wie das ÖFB-Team – der Marktwert der Österreicher (267 Millionen Euro) wird auf transfermarkt.at mehr als doppelt so hoch eingeschätzt, wie jener der Waliser (122 Millionen Euro).

Was Franco Fodas Team im Cardiff-City-Stadium erwartet: