WM oder Karriereende? Wales-Star Bale und das Finale gegen Österreich

Neun Monate später stehen nur fünf Einsätze und ein Tor zu Buche. Verletzungen prägten die Saison. Zunächst zwickte das Knie, dann die Wade und der Rücken. Zwischendurch gab’s eine Corona-Infektion. Eine Saison zum Schmeißen für den einst teuersten Spieler der Welt.

Allerdings: So schnell wie es im Fußball gehen kann, hat auch Gareth Bale die Chance, seine Seuchensaison mit einem Schlag aufzupolieren. Zwar nicht im weißen Dress von Real, aber in jenem des Nationalteams, wenn er am Donnerstag in seiner Geburtsstadt Cardiff Österreich aus dem WM-Play-off schießt und seine Waliser einen Schritt näher bringt zur WM in Katar. Fit ist er derzeit.