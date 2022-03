Schlechte Nachrichten für das Nationalteam: Grillitsch könnte ausfallen

Schlechte Nachrichten für ÖFB-Teamchef Franco Foda fünf Tage vor dem WM-Play-Off-Spiel gegen Wales. Florian Grillitsch ist vor dem wichtigen Halbfinale positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-jährige Mittelfeldspieler befindet sich in häuslicher Quarantäne und muss jetzt hoffen, sich noch rechtzeitig freitesten zu können.

Die "bad news" brachte Grillitschs Arbeitgeber, der deutsche Fußball-Bundesligist Hoffenheim, am Samstag vor dem Auswärtsspiel des Clubs bei Hertha BSC. Österreichs Nationalteam trifft am 24. März in Cardiff auf Wales.