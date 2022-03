WM-Play-off in Wales: Auf diese Spieler setzt ÖFB-Teamchef Foda

Am 24. März trifft Österreichs Nationalteam in Cardiff im WM-Play-off-Halbfinale auf Wales. In einem einzigen Spiel wird ermittelt, wer dann im Juni in einem Endspiel gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Schottland und der Ukraine um ein letztes WM-Ticket spielen darf.

Am Dienstag hat Franco Foda nun seinen 24-Mann-Kader für die Partie auf der Insel bekanntgegeben und dabei auf große Überraschungen verzichtet. Zu einer Änderung ist es jedoch bei den Torhütern gekommen. Alexander Schlager vom LASK ist nicht mehr dabei, an seiner Stelle wurde Patrick Pentz von der Wiener Austria neben Daniel Bachmann und Heinz Lindner nominiert.