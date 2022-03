Nach Benzema-Gala: ÖFB-Star Alaba sorgt mit Klappstuhl-Jubel für Lacher

"Setzt euch nicht auf unseren Sessel"

Es ist jedenfalls eine Szene, die für Lacher sorgt und sich auf Social Media schnell verbreitete. Während Benzema im Vordergrund die Arme in die Höhe streckt und sich für den Siegtreffer feiern lässt, ist im Hintergrund Alaba zu sehen. In den Händen hält er einen weißen Klappstuhl, den er euphorisch in die Höhe reckt. "Setzt euch nicht auf unseren Sessel", postete der ÖFB-Star wenig später.