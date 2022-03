Drei Tore in 17 Minuten: Real Madrid stürmt ins Viertelfinale

Nach dem 3:1 verfiel Paris SG förmlich in Schockstarre, während die Real-Spieler wie aufgedreht über den Rasen flitzten. Und mittendrin David Alaba, der zwar beim 0:1 durch Mbappé nicht die beste Figur machte, ansonsten in seinem 99. Spiel in der Champions League allerdings als Leader in Erscheinung trat und sich vor allem nach der Pause immer wieder in die Angriffe einschaltete.

Zu seinem Jubiläumsspiel in der Königsklasse kommt’s nun im Viertelfinale. Das war zuletzt für Real Madrid keineswegs eine Selbstverständlichkeit, in den vergangenen vier Jahren waren die Spanier zwei Mal bereits im Achtelfinale gescheitert.