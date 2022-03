Altachs Ende der Torsperre bringt den ersten Sieg, Nullnummer in Tirol

Man schrieb die 64. Minute in Ried: Nach einem Corner landet der Ball beim Franzosen MickaĂ«l Nanizayamo, sein Schuss wird von einem Rieder noch abgefĂ€lscht – Tor.

Das ist deshalb so außergewöhnlich, weil es im sechsten Spiel des Jahres und im sechsten Spiel von Trainer Ludovic Magnin der erste Treffer der Altacher war. Und weil es so schön war, legte Christoph Monschein in der 82. Minute zum 2:1-Sieg nach. Julian Wießmeier hatte Ried aus einem Elfer in FĂŒhrung gebracht (43.).

Vor der Partie hatte Magnin noch gute Miene zum schlechten Spiel gemacht. Zur Torflaute sagte der Schweizer: „Wir haben unter der Woche gegoogelt, wie man ein Tor schießt.“

Gut gegoogelt.