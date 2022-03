ÖFB-Testspiel Ende März gegen Schottland, Schweden oder Tschechien

Noch keine finale Lösung

Sollte das ÖFB-Team am Donnerstag in einer Woche die Hürde Wales nehmen, würde im Juni wohl ein noch dichterer Terminplan warten. Dort stehen für Österreich bereits vier Partien in der höchsten Liga der Nations League - am 3. Juni in Kroatien, am 6. Juni gegen Dänemark, am 10. Juni gegen Frankreich und am 13. Juni in Dänemark - auf dem Programm. "Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass das Play-off-Finale in den Juni integriert wird", meinte Neuhold. "Es zeichnet sich aber noch keine finale Lösung ab."

In den nächsten zwei bis drei Wochen seien weitere Gespräche mit dem Weltverband FIFA als WM-Ausrichter und der UEFA zu erwarten. Bei der WM-Auslosung am 1. April in Doha würden die Österreicher im Falle eines Sieges in Wales als möglicher Teilnehmer jedenfalls mitausgelost werden - ohne zu wissen, ob man im Spätherbst tatsächlich in Katar vertreten ist und wann genau die Entscheidung darüber fällt.