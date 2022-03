ÖFB-Star Arnautovic: "Das ist meine letzte WM-Chance"

Die wichtigste Nachricht gleich vorweg: Marko Arnautovic ist gut drauf, „wie immer zu 100 Prozent motiviert, diesmal sogar ein paar Prozente mehr“. Der Bologna-Legionär stellte seine gedankliche Marschroute vor dem WM-Play-off-Spiel in Wales am Donnerstag klar: „Das kann meine letzte Chance auf eine WM sein. Ich bin 33 Jahre alt, die nächste WM ist in vier Jahren. Ich will unbedingt jetzt dabei sein. Jetzt ist es an der Zeit.“ Diesen unbedingten Willen vermittelte er im Teamquartier auch schon seinen Mitspielern.

Arnautovic hört die innere Uhr vielleicht schon ticken, wenngleich er sich in der Selbsteinschätzung stets als „Maschine“ sieht. Doch auch eine Maschine kann irgendwann defekt sein. „Ich weiß nicht, wie lange ich im Team noch spielen kann. Das kommt darauf an, wie lange mein Körper mitspielt.“