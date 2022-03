Bayern-Star Carina Wenninger: "Mich macht Geld nicht glücklich"

Wie wichtig sind Spielerinnen wie die US-Amerikanerin Megan Rapinoe für den Frauenfußball?

Es ist sehr wichtig, dass solche Spielerinnen Meinung äußern, Stellung beziehen. In den USA war es möglich, die Gleichstellung in der Bezahlung, das Equal Pay zu fordern, weil der Frauenfußball in diesem Land einen hohen Stellenwert besitzt. Das ist in Europa sicher noch anders. Aber man muss sich zumindest in diese Richtung hinbewegen.

Werden die Frauen von Bayern irgendwann so viel verdienen wie die Männer?

Stand jetzt ist es deswegen eine Illusion, weil wir nicht diese Fernsehgelder lukrieren, die Allianz Arena bei uns nicht voll ist, das Merchandising ein anderes ist. Hätte man andere TV-Rechte, würden sich zig-tausend Wenninger-Trikots verkaufen, dann wäre es vielleicht etwas anderes. Man muss sich aber annähern. Spiele in der Allianz Arena wie jetzt gegen PSG sind ein guter Schritt.

Finden Sie das unfair?

So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Richtig unfair ist es nicht. Aber es wäre schon schön, wenn eine Spitzenspielerin vielleicht mit dem Fußball einmal ausgesorgt hat. Wenn es in diese Richtung geht, wäre es in Ordnung. Umgekehrt können wir gemütlich durch München spazieren und haben ein normales Leben.

Würde ich jetzt mit Lewandowski und nicht mit Wenninger hier sitzen, was wäre dann los?

Jede Sekunde ein Autogramm, ein Foto. Und er könnte dann nicht mit der U-Bahn hierherfahren in die Innenstadt. So wie ich.

Wäre das was für Sie?

Nein.

Sie würden dann aber 20 Millionen pro Jahr verdienen.

Mich macht Geld nicht glücklich. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball, vielleicht ein wenig mehr verdienen, ohne dass man zuviel im Privatleben einbüßt. Das würde mir reichen.