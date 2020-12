Carina Wenninger: Eine Fußballerin auf den Spuren von Schwarzenegger

Ein Jahr läuft ihr Vertrag noch. Wie es dann weitergeht, das will sie sich genau überlegen. Fußballspielen mache ihr „nach wie vor sehr, sehr viel Spaß“. Gleichzeitig will sie aber auch Fühler ausstrecken, um die Karriere nach der Karriere vorzubereiten. Scouting, Spielanalyse, Marketing sind Bereiche, die sie interessieren.

„Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, in die eine oder andere Abteilung bei Bayern reinzuschnuppern.“ Auf der Innenseite ihres Bizeps ist ein Tattoo zu sehen. In geschwungenen Buchstaben steht da: „Live your Dreams“. Es wirkt so, als habe Carina Wenninger ihren Münchner Traum noch lange nicht ausgeträumt.