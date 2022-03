ÖFB-Rückkehrer Weimann: "Nervös wie am ersten Schultag"

Trainer Nigel Pearson wechselt bei Bristol Formationen wie Unterhosen. Nur einen wechselt er quasi nie: Andreas Weimann. In bisher 39 Runden spielte der Österreicher 38 Mal durch. Nur einmal, am 5. Februar, durfte er vorzeitig unter die Dusche. Nach 74 Minuten. Weimanns 3.799 Einsatzminuten werden nur von drei Spielern in der Liga übertroffen.

Ob er in Cardiff, wo er in dieser Saison schon einen Doppelpack erzielt hat, zu seinem 15. Länderspiel kommt, nachdem er erstmals seit 2015 wieder dem Team angehört? Für den England-Legionär wäre es in jedem Fall ein gefühltes Heimspiel. Von Bristol nach Cardiff sind es nicht einmal 70 Kilometer. Das Wembley Stadion, in dem Weimann im Vorjahr nur Zaungast sein durfte, ist wesentlich weiter entfernt.