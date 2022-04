Gezielt mit Corona infiziert: Symptome sagen nichts über Viruslast aus

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer, nämlich 18 wurden infiziert, die Viruslast stieg bei ihnen steil an und erreichte fünf Tage nach Verabreichung der Viren ihren Höhepunkt. Das Virus wurde zuerst im Rachenraum nachgewiesen, stieg aber in der Nase auf deutlich höhere Werte an. (Die Originalstudie können Sie hier auf Englisch nachlesen.)

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter konnten bis zu zehn Tage vermehrbare Viren aus der Nase gewinnen. Neun von zehn Probanden berichteten über leichte mit mittelschwere Symptome, die zwei bis vier Tage nach Verabreichung der Viren-Tropfen einsetzten.