Corona: Wie oft kann man sich eigentlich infizieren?

Tatsächlich sind in Österreich Personen bekannt, die sich noch öfter als zwei Mal mit dem neuen Coronavirus infiziert haben - zumeist mit unterschiedlichen Varianten bzw. Subtypen. "Wir haben drei Mitarbeiter identifiziert, die haben von Beginn der Pandemie an vier Mal eine Coronavirus-Infektion durchgemacht", sagte der Infektiologe Florian Thalhammer vom Wiener AKH / MedUni Wien bei einer Online-Fortbildungsveranstaltung ("Giftiger Live-Stream") für Ärztinnen und Ärzte.

Und es habe bei einer Person auch eine Infektion mit der Omikron-Subvariante BA.2 nur zwei Wochen nach einer Infektion mit der Subvariante BA.1 gegeben. "Wahrscheinlich gibt es so etwas wie eine Herdenimmunität nicht", sagt Thalhammer - ein Befund, der mittlerweile von immer mehr Fachleuten geäußert wird.

10 Prozent Reinfektionen in Salzburg

In Salzburg etwa kam es seit Pandemiebeginn bei bisher zehn Prozent der Corona Infizierten zu einer Reinfektion. "Das bedeutet, dass sich rund zehn Prozent seit Beginn der Pandemie mehr als einmal angesteckt haben, was vor allem auf die neuen Varianten des Virus zurück zu führen ist und eine Genesung wie so vieles kein hundertprozentiger Schutz ist", wird der Leiter der Salzburger Landesstatistik, Gernot Filipp, auf salzburg24.at zitiert.