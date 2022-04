Mann ließ sich 87 Mal Covid-impfen: Das sagt ein Virologe dazu

Gesundheitliche Schäden?

Sind bei jemandem, der sich so oft in kurzer Zeit impfen lässt, gesundheitliche Schäden zu erwarten? Nein, meint Virologe Lukas Weseslindtner von der MedUni Wien. Ein "Überimpfen" sei nicht möglich. Im Gegenteil, der Fall sei ein Beweis dafür, dass die Impfung nicht so gefährlich ist, wie von manchen behauptet werde.

Allerdings ist es nicht sinnvoll, den Körper derart häufig mit Virusbestandteilen zu konfrontieren. "Es ist anzunehmen, dass der Mann anfangs große Mengen Antikörper gebildet hat. Allerdings funktioniert das nicht endlos – irgendwann erfolgt keine Immunreaktion mehr", sagt Weseslindtner.

Der bei einer normalen Auffrischungsimpfung gewünschte Booster-Effekt werde über die Zeit schwächer, irgendwann reagiere das Immunsystem nicht mehr, da bereits ausreichend Antikörper vorhanden sind.

"Wir wissen, dass das Immunsystem besonders dann gut reagiert, wenn zwischen Auffrischungsimpfungen ein Abstand ist – sonst werden die Impfungen als eine Episode wahrgenommen und keine neuen Antikörper gebildet."