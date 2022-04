Vierte Impfung: Wo sie bereits verabreicht wird und was in Österreich gilt

Fleckerlteppich Europa

In Großbritannien können sich etwa über 75-Jährige, ab 12-Jährige mit Immunschwäche sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen ein viertes Mal impfen lassen. In Italien ist die vierte Impfung seit Anfang März nur für die Gruppe der sogenannten "Ultrafragili" vorgesehen, also Hochrisikogruppen wie Menschen mit Immunschwäche oder ältere Personen. In Frankreich können Menschen ab 80 Jahren den vierten Stich erhalten – mit einem Abstand von mindestens drei Monaten zur dritten Impfung.

Deutschland empfiehlt den zweiten Booster allen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, sowie Gesundheits- und Pflegepersonal. Menschen mit Immunschwäche können bereits ab dem fünften Lebensjahr ein viertes Mal geimpft werden.

Österreichische Empfehlung

In Österreich gilt, dass bei hohen Fallzahlen Hochrisikopersonen und Menschen ab 65 Jahren eine weitere Impfung angeboten werden kann. Dies erfolgt allerdings Off-Label und nach individueller Nutzen-Risiko-Abwägung durch einen Arzt oder eine Ärztin. Zudem wird ein Abstand von mindestens sechs Monaten zwischen der dritten und der vierten Impfung empfohlen. Laut dem Nationalen Impfgremium (NIG) soll außerdem jeder die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, allerdings brauche es eine Absprache mit dem impfenden Arzt bzw. der Ärztin.

Eine allgemeine Empfehlung zum vierten Stich ist aber bisher ausständig, vor allem auch, weil bisherige Studien, etwa aus Großbritannien und Israel, zeigen, dass der vierte Stich hinsichtlich des Schutzes vor einem schweren Verlauf mit Spitalsaufenthalt kaum einen Unterschied macht. Hinzu kommt, dass die Infektionszahlen in Österreich derzeit sinken und der dritte Stich bei vielen noch keine sechs Monate her ist.