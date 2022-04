Vierte Corona-Impfung, Grüner Pass: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wieso wird erst ab 80 Jahren - ausgenommen Risikopersonen - eine 4. Impfung empfohlen?

Die dritte Impfung ist als Abschluss der Grundimmunisierung ein „echter Booster“ für das Immunsystem und ganz entscheidend für einen guten Schutz. „Es mehren sich die Daten, dass die dritte Impfung einen lang anhaltenden Schutz vermittelt“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch, Mitglied des Nationalen Impfgremiums (NIG). Die vierte Impfung hingegen ist „nur“ eine Auffrischung, nach der die Antikörpertiter wieder auf den Wert nach dem dritten Stich steigen – aber nicht höher. Und der Abfall scheint weniger rasch zu erfolgen als nach dem dritten Stich. Für Risikopersonen und Ältere ist eine vierte Impfung jetzt dennoch wichtig, weil bei ihnen der Schutz rascher zurückgeht als bei Jüngeren und Gesunden.

Eine israelische Studie mit Menschen über 60 Jahren hat ergeben, dass in den neun Wochen nach der vierten Impfung das Risiko für eine schwere Erkrankung im Vergleich zu Dreifachgeimpften um 73 Prozent zurückgegangen ist. Der Schutz vor Infektionen ging aber von 63 Prozent nach drei Wochen auf nur 29 Prozent nach zehn Wochen zurück.

Aber wäre es so gesehen nicht besser, jeder würde sich jetzt schon schützen?

"Wir sehen derzeit eine ganz generelle Impfmüdigkeit", sagt der Virologe Norbert Nowotny. "Selbst bei denen, die bisher brav zu den Impfungen gegangen sind. Die wollen sich auch nicht ein viertes und dann noch ein fünftes Mal impfen. Und wir erwarten ab Mai und über den ganzen Sommer hinweg kaum eine Viruszirkulation. Das heißt, jetzt ist eine Impfung nicht unbedingt notwendig. Im Herbst und Winter werden wir sie hingegen sehr wohl benötigen."

Und wenn sich trotzdem jetzt jemand impfen lassen will, dem die Impfung nicht explizit empfohlen wurde?

Dann ist das durchaus möglich. In den neuen Empfehlungen heißt es wörtlich: "Auf persönlichen Wunsch kann jedoch eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) dennoch frühestens ab 4 Monaten, besser erst ab 6 Monaten nach der Grundimmunisierung (3. Impfung) verabreicht werden (off-label). Personen mit Impfwunsch sollte eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) nicht vorenthalten werden."

Was bedeuten die Empfehlungen für den Grünen Pass – für Geimpfte, Genesene?

Die Entscheidung, jetzt die vierte Impfung nicht für alle zu empfehlen, bedeutet, dass die Gültigkeit des Grünen Passes verlängert werden muss. Dies wird in der neuen Verordnung passieren, die das Gesundheitsministerium voraussichtlich morgen, Donnerstag, spätestens aber am Freitag vorlegen wird. Derzeit gilt der Grüne Pass für doppelt Geimpfte und für Genese 180 Tage, für dreifach oder öfter Geimpfte 270 Tage. Diskutiert wird eine Verlängerung für Dreifachgeimpfte auf ein Jahr. Andernfalls wären Zehntausende dieser Zertifikate in den kommenden Monaten ausgelaufen.

Zuletzt haben Studien gezeigt, dass auch wer zwei Mal geimpft und genesen ist einen sehr guten Schutz gegen die alten Varianten und gegen Omikron hat. "Meiner Ansicht nach sollte zwei Mal geimpft plus genesen gleichgestellt werden mit drei Mal geimpft", betont Nowotny. Denn es komme auf den dreifachen Kontakt mit dem Virus bzw. Viruspartikeln - sei es durch Infektion oder Impfung - an.

Sollen zweifach geimpfte Kinder ab 12 die 3. Impfung erhalten? Und unter 12?

Derzeit ist eine 3. Impfung für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren noch nicht allgemein empfohlen. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ist die 3. Impfung ab 6 Monate nach der 2. Impfung empfohlen. „Zweifach Geimpfte Kinder ab zwölf Jahren würde ich nach sechs Monaten auf jeden Fall auffrischen“, sagt die Virologin Christina Nicolodi.

"Bei den Fünf- bis Zwölfjährigen hat sich gezeigt, dass eine zweifache Impfung gut schützt und daher bestand im Moment keine Notwendigkeit einer dritten Impfung. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass für den Frühherbst dann eine dritte Impfung auch für die Fünf- bis Zwölfjährigen angedacht wird", sagt Nowotny. Ähnlich sieht das auch Nicolodi: "Das ist sicher zu überlegen, weil es gerade bei der Omikron-Variante bei den Kindern hohe Infektionszahlen gibt."

Wann kommt der Impfstoff für die Unter-5-Jährigen?

Er sollte im Laufe des Sommers kommen. Er ist ja im Wesentlichen vorhanden, es geht nur noch um die Dosierung, sagt Nowotny. "Für die Unter-5-Jährigen wurde nur ein Zehntel der Erwachsenendosis angedacht. Diese deutlich niedrigere Menge scheint aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht zu haben. Das heißt, es geht jetzt noch um die genau Dosierung. Und ich bin mir sicher, dass dies im Laufe des Sommers möglich sein sollte."