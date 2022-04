Schluss mit der Maske: Warum sie Experten dennoch empfehlen

Fast könnte man ein Gefühl der Normalität entwickeln. Hände werden geschüttelt, Gesichter können an vielen Orten sogar Indoor wieder über die Augenpartie hinaus bewundert werden.

Neben dem Wegfall von 2G und 3G (ausgenommen sind Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) ist auch das Tragen von FFP2-Masken in weiten Teilen des Alltags gefallen. Zuletzt in der Schule (ab 25. April 2022). Verpflichtend ist die Maske derzeit nur noch im lebensnotwendigen Handel, in öffentlichen Verkehrmitteln und Taxis sowie in Pflege- und Behinderteneinrichtungen und in Spitälern.

Dennoch plädieren viele Experten dafür, das Tragen der Maske, abseits der verpflichtenden Bereiche, nicht völlig ad acta zu legen. Die leitende Wissenschaftlerin der WHO, Soumya Swaminathan empfiehlt in einem Interview mit NDTV sogar, das Tragen der Maske über die Coronapandemie hinaus zu überdenken.