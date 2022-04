Kommt die "Killervariante" und das schon im Sommer?

Das Wort „Killervirus“ will der Prognoserechner Peter Klimek vom Complexity Science Hub in Wien zwar nicht in den Mund nehmen. Anzeichen dafür, dass das Virus wieder gefährlicher werden könnte, gebe es aber in der Tat. „Weil das Virus so stark zirkuliert, ist es möglich, dass sich viele Menschen gleichzeitig mit zwei Varianten anstecken und Abschnitte des Virusgenoms dann rekombinieren“, sagt Klimek. Das klingt kompliziert, heißt aber im Prinzip, dass Mischvarianten wie „Deltakron“ wahrscheinlicher werden.

„In einem pessimistischen Szenario kommt es so zu einer Variante, die so stark oder stärker ansteckend ist als Omikron, aber – so wie Delta – schwerere Verläufe und höhere Hospitalisierungsraten mit sich bringt“, erklärt Klimek. Für diesen Fall sollten laut ihm fertige Pläne auf dem Tisch liegen. „Es muss klar sein, wer für deren Umsetzung zuständig ist, damit es nicht zuerst wieder ein Match zwischen Bund und Ländern gibt.“

Und: Zu denken, wir haben Zeit bis zum Herbst, sei wohl zu optimistisch. Immerhin hat sich auch die Delta-Variante im Juli auszubreiten begonnen. „Ich würde nicht sagen, die nächste Welle steht jetzt unmittelbar bevor, aber davon auszugehen, dass wir uns jetzt drei bis vier Monate entspannen können, wäre wahrscheinlich falsch“, sagt der Wissenschafter.