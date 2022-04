Debatte um Maske an Schulen geht weiter: Das wollen die Eltern

Die Reste der Maskenpflicht an den Schulen sorgen weiterhin für Diskussionen - diesmal unter den Eltern.

Manche Elternverbände fordern ein sofortiges Aus, andere möchten damit noch zuwarten. Der Vorsitzende des Bundeselternverbands an den mittleren und höheren Schulen, Christoph Drexler, brachte es in der Wiener Zeitung auf den Punkt: Bei dieser Frage gebe es eine "große Bandbreite an Meinungen" unter den Eltern.

Am Dienstag hat an vielen Schulen der Unterricht nach den Osterferien wieder begonnen, andere haben noch einen schulautonomen Tag. Die Maskenregeln haben sich allerdings trotz der Lockerungen in anderen Lebensbereichen in der Schule nicht geändert. Den Großteil des Schultags muss keine Maske getragen werden - im Klassenzimmer bzw. in den Lern- und Turnsälen ist sie keine Pflicht. Auf den Gängen bzw. in der Garderobe oder im Speisesaal (außer beim Essen) müssen aber Schüler bis zur Unterstufe einen Mund-Nasen-Schutz aufhaben, ältere eine FFP2-Maske. Darüber hinaus können Direktoren bei einer Häufung von Infektionsfällen befristet schärfere Regeln verhängen.