Kommt ein gemeinsamer Impfausweis für alle EU-Bürger?

"Derzeit wird geprüft, oft das technisch möglich ist und auch die Bereitschaft in den Mitgliedsstaaten besteht, einen solchen gemeinsamen Impfausweis zu erstellen", sagte Bogensberger. Eine Grundlage für die Vorarbeiten sind die positiven Erfahrungen mit EU-Covid-Impfzertifikat. "Dieses ist ein Erfolgsmodell, 60 Staaten weltweit haben das Zertifikat übernommen, es hat auf allen fünf Kontinenten Anwendung gefunden, der Tourismus hat ganz wesentlich profitiert."

Bogensberger veröffentlichte auch aktuelle Zahlen zum Thema Corona-Impfungen in der EU:

Insgesamt hat sich die EU-Kommission im Rahmen der EU-Impfstoffstrategie 4,2 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff gesichert."Mittlerweile sind mehr als 83 Prozent der Erwachsenen in der EU vollständig geimpft." Seit Dezember 2020 wurden fast zwei Milliarden Impfstoffdosen in 165 Länder exportiert: "Dies entspricht etwa zwei Dritteln der in der EU hergestellten Impfstoffe." Das "Team Europa", wie Bogensberger es bezeichnete - EU-Institutionen, EU-Mitgliedsstaaten, Finanzinstitute - habe bisher mehr als 408 Millionen Impfstoffdosen weltweit gespendet. "46 Milliarden Euro wurden für die weltweite Corona-Krisenreaktion bereitgestellt."