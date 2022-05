Hepatitis-Fälle bei Kindern weiten sich aus: Streit um Ursache

Alle Theorien sollen überprüft werden

Das Alter der beiden österreichischen Kinder liegt unter zehn Jahren: Eines wurde negativ auf Adenoviren getestet, beide hatten eine Covid-19-Infektion hinter sich. Zumindest ein Krankheitsverlauf eines Kindes begann im Februar 2022.

In diesem Bericht werden mehr als 200 Fälle weltweit angeführt, allerdings fehlen zahlreiche neue Fälle wie jene aus Großbritannien. (Den Bericht der Europäischen Union können Sie hier auf Englisch nachlesen)

Bisher erkrankten gesunde, immunstarke Kinder plötzlich an einer Leberentzündung, die häufig durch Viren verursacht wird. Betroffen sind Kinder im Alter von einem Monat bis 16 Jahren. Die meisten Fälle sind in Europa aufgetreten. Die ersten Fälle in Großbritannien wurden im Jänner gemeldet. In den USA trat der erste Fall bereits im Oktober in Alabama auf, wie erst vor Kurzem bekannt wurde.

In den meisten bisherigen Fällen ging dem Auftreten der Gelbsucht eine Magen-Darm-Erkrankung mit Erbrechen, Durchfall und Übelkeit voraus. Informationen über den Ausgang der Fälle werden derzeit noch gesammelt.

Das ECDC empfiehlt daher, die allgemein gute Hygienepraxis (einschließlich sorgfältiger Händehygiene, Reinigung und Desinfektion von Oberflächen) in Kindergärten und Schulen zu verstärken. Deirdre Kelly, pädiatrische Hepatologin am Birmingham Women's and Children's NHS Trust, ergänzte in Interviews mit britischen Medien: "Wie immer sollten Kinder, bei denen Symptome wie Erbrechen und Durchfall auftreten, zu Hause bleiben und erst 48 Stunden nach Abklingen der Symptome in die Schule oder den Kindergarten zurückkehren."

Proben von symptomatischen Kindern sollten frühzeitig nach Auftreten der Symptome auf Adenoviren sowie auf andere Viren, die Hepatitis verursachen können, untersucht werden, so die oberste Gesundheitsbehörde der Europäischen Union.

Wie der KURIER ausführlich berichtete, sind Wissenschafter weltweit mit der Aufklärung beschäftigt. Derzeit gibt es nur Spekulationen über die Ursache. Sowohl Adenoviren als auch SARS-CoV-2 sowie ein Zusammenspiel beider steht im Mittelpunkt der Untersuchungen.

Experten-Streit explodiert in sozialen Netzwerken

Nicht bei allen dokumentierten Fällen konnten Adeno- oder Covid-19-Infektionen nachgewiesen werden, zudem konnte nur ein Teil der Adenoviren genomsequenziert werden. Aus Großbritannien hieß es, dass die Proben teilweise in qualitativ schlechtem Zustand seien, auch erforderen die Genomsequenzierungen Zeit. Bei jenen Patienten, bei denen Adenoviren sequenziert werden konnten, handelte es sich mehrheitlich um eine Variante, die sonst keine Hepatitis auslöst.