Corona-Impfung schützt weniger vor Long Covid als erhofft

Die Impfung als einzige Schutzmaßnahme in der Pandemie reicht nicht aus, wie es Deepti Gurdasani auf Twitter formuliert: "Wir haben wahrscheinlich auch eine BA.4/BA.5-Welle um die Ecke angesichts ihrer relativen Wachstumsraten mit größerer Flucht vor Impfstoffen als BA.2. Es ist so wichtig, dass Vorsichtsmaßnahmen wie z. B. hochwertige Masken, Belüftung, Vermeidung überfüllter Innenräume, Isolierung von Infizierten getroffen werden", so die Epidemiologin an der Queen Mary University in London.