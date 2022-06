Die Maske geht in die Sommerpause: Was ab heute gilt

Schulen: Wenige Wochen vor den Sommerferien enden mit Juni auch die kontinuierlichen, wöchentlichen PCR-Tests.

Grüner Pass: Ab sofort sind drei Impfungen gegen das Coronavirus für den Grünen Pass nötig. Genesen zu sein und zwei Stiche reichen nicht mehr. Allerdings gilt eine Übergangsfrist bis 23. August.

Kirche: Die Glaubensgemeinschaften sind den staatlichen Vorgaben an sich nicht unterworfen, haben sich den Maßnahmen der Bundesregierung aber stets angeschlossen, was etwa das Tragen von Masken betraf. Mit den Lockerungen des Bundes endet somit auch die letzte verbliebene Maskenpflicht in Gotteshäusern: Bisher musste man beim Betreten und Verlassen der Kirche Maske tragen (Ablegen am Platz erlaubt), nun ist auch das nicht mehr notwendig.

Wiener Sonderweg

In Wien bleibt die Maske zusätzlich zu den Bundesregeln in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Apotheken generell oben (ohne Unterscheidung, Gesundheitsdienstleistung oder nicht).

Pendler: Die Wiener Verordnung führt dann zu einem Kuriosum für Bahnreisende bzw Pendler, wenn sie etwa in Railjets von Niederösterreich nach Wien fahren: Denn außerhalb der Bundeshauptstadt ist die Maskenpflicht in Öffis verschwunden - ab der Wiener Stadtgrenze gilt sie jedoch. Die ÖBB kündigten an, die Reisenden mit Durchsagen in den Zügen sowie auf den Monitoren am Bahnhof darauf hinzuweisen.

FĂĽr Haltestellen in Wien bedeutet dies nun ĂĽberdies: Im Freien besteht keine Maskenpflicht. In einem geschlossenen Raum, z. B. in einer U-Bahn-Passage oder Bahnhofshalle, muss die Maske getragen werden.

Schulen: Wien beendet zwar im Gleichklang mit dem Bund die Testpflicht in den Schulen, die Einwurfboxen für das "Alles gurgelt"-System bleiben aber stehen. Schüler können somit ihre Tests weiterhin - freiwillig - dort abgeben. Allerdings sind nur noch fünf PCR-Tests pro Monat und Person kostenlos.